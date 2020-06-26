انقلاب حافلة كانت تقل عمال مصنع للسمك في أسفي..مصرع سيدة حامل وإصابات متفاوتة الخطورة-التفاصيل

لقيت سيدة حامل مصرعها، صباح اليوم الجمعة، في حادث إنقلاب حافلة في مدينة أسفي، كانت تقل عمالا في مصنع لتصبير السمك، وذلك بالطريق الرابطة بين أسفي وحد احرارة.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الحافلة المذكورة كان على متنها 25 عاملا وعاملة، يعملون بمصنع لتصبير السمك، توفيت سيدة حامل منهم وإصابة 4 أشخاص آخرين، إصابتهم متفاوتة الخطورة، ويتلقون العلاج بالمستشفى محمد الخامس في مدينة أسفي.

وأوضحت المصادر نفسها، أن باقي عمال الذين كانوا على متن الحافلة المذكورة غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج.

ويشار إلى أن السلطات المختصة فتحت تحقيقا بشأن ملابسات وظروف الحادث.