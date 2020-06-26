طعنة قاتلة تنهي حياة شرطي في الحسيمة

أنهت طعنة بسكين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، في الحسيمة، حياة رجل أمن أمام مقر السجن المحلي، لأسباب مجهولة.
وتشير المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، إلى أن شخصا مجهولا باغث رجل أمن، وسدد له طعنات على مستوى الظهر، والعنق، ما تسبب له في جروح غائرة، ونزيف حاد فارق على إثره الحياة، متأثرا بجراحه.
ونقلت جثة رجل الأمن الضحية إلى مستودع الأموات، التابع إلى المستشفى الإقليمي في الحسيمة، فيما تمكنت العناصر الأمنية من توقيف المشتبه فيه، واقتياده إلى مخفر الشرطة قصد التحقيق معه في ظروف، وملابسات جريمة القتل.
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