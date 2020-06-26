ليفربول سيحتفل بلقب البريمييرليغ مع جمهوره

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق ليفربول حصل على إذن للاحتفال مع جمهور بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وضمن فريق المدرب يورغن كلوب، لقب البريمييرليغ بعد خسارة مانشستر سيتي (1-2) أمام مستضيفه تشيلسي، وتقدم الفريق القادم من منطقة مرسيسايد بفارق 23 نقطة في الصدارة قبل 7 جولات من النهاية.

ووفقًا لموقع "ليفربول إيكو"، فإن مجلس مدينة ليفربول وافق على طلب النادي بالاحتفال مع الجمهور في موكب بلقب البريمييرليغ.

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وأشار إلى أنه حتى الآن لم يحدد موعد الاحتفالية بالضبط، ولن يتم ذلك عقب إلا عقب السيطرة على انتشار فيروس كورونا.

وذكر الموقع الإنجليزي أن هذه الاحتفالية قد يتم تأجيلها إلى العام المقبل.

وقال "ليفربول إيكو" إن الآلاف من جمهور ليفربول خرجوا بالأمس في شوارع المدينة، وخالفوا الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، للاحتفال بلقب البريمييرليغ.