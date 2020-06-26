ساري قد يستبعد كريستيانو عن مواجهة ليتشي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن نجم يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، قد يغيب عن مباراة فريقه أمام ليتشي، ضمن أحداث الجولة 28 من الكالتشيو.

ووفقا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، فإن رونالدو يمكن أن يغيب عن مواجهة ليتشي كما حدث في مباراة الدور الأول، مشيرة إلى أن الدون سيقرر مع مدربه ماوريسيو ساري، ما إذا كان سيشارك أم لا.

وأضافت أنه مع تقدم يوفنتوس وتمتعه بأفضلية 4 نقاط عن المركز الثاني، ومع وجود العديد من المباريات المهمة في الفترة المقبلة، فإن الثنائي قد يقررا معًا خيار الراحة.

ولفتت الصحيفة إلى أنه في حال غياب رونالدو عن المباراة، فمن المتوقع أن يضع ساري فيديريكو بيرنارديسكي بجانب الثنائي باولو ديبالا ودوغلاس كوستا، في خط الهجوم بمباراة الليلة.