نحف: تظاهرة غاضبة ضد هدم المنازل واعتقال شاب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - احتشد أهالي نحف والمنطقة بعد ظهر اليوم، الجمعة، في مفرق البلدة تصديا لسياسة هدم المنازل.
وعلم موقع "عرب ٤٨" أنّ الشرطة اعتقلت شابا خلال التظاهرة.
وكان بين المشاركين نواب من القائمة المشتركة، وممثّلون عن لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية.
وأغلق المتظاهرون شارع 85 من كلا الاتجاهين، تعبيرا عن غضبهم ورفضهم للسياسة الممنهجة ضد المنازل.
ورفع المشاركون في التظاهرة، لافتات منددة بسياسة هدم المنازل، كتب على بعض منها "نحف موحدة ضد الهدم"، "لا حق يعلو فوق حق المسكن".
هذا، وتتواصل الفعاليات والخطوات الاحتجاجية في نحف في أعقاب إصدار أوامر هدم وإخلاء لمنازل ومحلات تجارية بالبلدة.
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