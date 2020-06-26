تمديد اعتقال السائقين المشتبهين بحادثة دهس عروب حبيب الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مددت المحكمة اليوم، الجمعة، اعتقال السائقين المشتبهين بضلوعهما في حادثة دهس، الفتاة عروب حسين حبيب الله، التي تبلغ من العمر 15 عامًا، من بلدة عين ماهل، لمدة سبعة أيام.

وفي سياق متصل، شيعت جماهير غفيرة من عين ماهل والمنطقة، ظهر اليوم، جثمان المرحومة، من مسجد خالد ابن الوليد في البلدة إلى مثواها الأخير، ووري جثمانها الثرى في مقبرة القرية.

جنازة الفتاة عروب حبيب الله بعين ماهل، اليوم.

وبالعودة إلى تمديد اعتقال المشتبهين، ووفقا للشرطة، تم تمديد اعتقال السائقين المشتبهين بضلوعهما في الحادث (21 عامًا) من الرينة، و(20 عامًا) من عين ماهل، لغاية يوم 2 تموز/ يوليو المقبل، على ذمة التحقيقات الجارية.

Advertisements

ولقيت الفتاة عروب حبيب الله، مصرعها، مساء أمس الخميس، إثر تعرّضها للدهس في مدينة "نوف هجليل" (نتسيرت عيليت سابقا).

وجاء في التفاصيل أن سيارة دهست الفتاة ملقيةً إياها باتجاه سيارة أخرى، فيما لاذ السائق بالفرار من المكان.

يذكر أنه أُعلنت في قرية بئر المكسور، صباح أمس، وفاة الشابة فاطمة يحيى حجيرات عن عمر ناهز 20 عاما، في مستشفى (رمبام) بحيفا، متأثرة بإصابتها في حادث دهس وقع بمدينة شفاعمرو، يوم الجمعة الماضي.