شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سلطنة عُمان تسجل 1132 إصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:44 مساءً, 26 يونيو 2020 م المناطق - واس سجلت سلطنة عُمان خلال الـ 24 ساعة الماضية 1132 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة العُمانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 36034إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 153 حالة وفاة، مشيرةً إلى تماثل 19482 حالة للشفاء حتى الأن.

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