استخبارات الانبار تعلن اعتقال 'ارهابيين' كانوا يرومون تنفيذ عمليات

اعلنت مديرية استخبارات الانبار، الجمعة، عن اعتقال "ارهابيين" كانوا يرومون تنفيذ عمليات "ارهابية". وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز الاستخبارات القت القبض على الارهابيين كل من ابو حمزة وابو مسلم العاملين ضمن ولاية العراق قاطع الفلوجة بصفة عسكريين والارهابي ابواحمد ضمن قاطع الرمادي الذين كانوا يرومون تنفيذ عمليات ارهابية كونهم سابقا كانوا يعملون مع داعش اثناء سيطرته على المناطق وهربوا بعد تحرير المناطق". وأضاف البيان أنهم "عادوا لتنفيذ عملياتهم وتم القبض عليهم بعملية استخبارية واحالتهم الى القضاء وتوقيفهم وفق المادة ٤/١ ارهاب وقد اعترفوا من خلال التحقيق الابتدائي بعملهم داخل التنظيم ونواياهم الارهابية".

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