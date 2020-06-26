دراسة: كورونا قد يتسبب بتلف في المخ لدى المصابين

وقال الباحثون في كلية لندن الجامعية، إن "نتائج الدراسة تمثل أول نظرة تفصيلية على مجموعة من المضاعفات العصبية لمرض فيروس كورونا ، وتؤكد ضرورة إجراء دراسات أكبر لاكتشاف الآليات التي تقف وراءها والمساعدة في البحث عن علاجات".ووفق الدراسة فإن "المضاعفات التي قد تنجم عن الإصابة بكورونا، تشمل الجلطات الدماغية والالتهابات والذهان، وأعراض تشبه الخرف في بعض الحالات الشديدة".

ونقلت "رويترز" عن سارة بيت، الأستاذ بكلية لندن الجامعية والتي شاركت في قيادة الدراسة، قولها: "هذه لمحة مهمة عن مضاعفات فيروس كورونا ذات الصلة بالمخ في المرضى الذي تلقوا علاجا بالمستشفيات. من المهم للغاية أن نواصل جمع المعلومات لفهم هذا الفيروس بشكل كامل".



وتناولت الدراسة التي نشرت في مجلة "لانسيت للطب النفسي"، بالتفصيل 125 حالة من مختلف أنحاء المملكة المتحدة.

وبحسب الباحث بنديكت مايكل من جامعة ليفربول الذي شارك في الدراسة، فإن من المهم ملاحظة أن البحث ركز على الحالات الشديدة، وشملت البيانات التي جمعت في الفترة بين 2 و 26 نيسان حينما كان المرض ينتشر بشكل كبير في المملكة المتحدة.

وكانت أكثر المضاعفات بالمخ شيوعا هي الجلطات والتي تم الإبلاغ عنها في 77 من بين 125 مريضا، كان معظمهم تزيد أعمارهم على 60 عاما.

ووجدت الدراسة أيضا أن 39 من أصل 125 مريضا أظهروا علامات اضطراب أو تغيرات في السلوك تعكس تحولا في الحالة العقلية، ومن بين هؤلاء، كان لدى تسعة خلل وظيفي غير محدد في المخ، وسبعة لديهم التهاب.

وبحسب مايكل فإن النتائج خطوة مبكرة مهمة نحو تحديد تأثير كوفيد-19 على المخ، مضيفا: "نحتاج حاليا إلى دراسات تفصيلية لفهم الآليات البيولوجية المحتملة، حتى نتمكن من استكشاف العلاجات الممكنة".

