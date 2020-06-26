

تنشر الخليج 365 وثيقة صادرة من محكمة استئناف الديوانية تقرر فيها تعطيل الدوام الرسمي بدوائر المحكمة بالمحافظة لمدة اسبوع بسبب ارتفاع تسجيل الاصابات بفيروس تنشر الخليج 365 وثيقة صادرة من محكمة استئناف الديوانية تقرر فيها تعطيل الدوام الرسمي بدوائر المحكمة بالمحافظة لمدة اسبوع بسبب ارتفاع تسجيل الاصابات بفيروس كورونا بين منتسبيها قضاة وموظفين. وفي ادناه نيخة من الوثيقة:

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كانت هذه تفاصيل خبر بسبب كورونا.. محكمة استئناف الديوانية تعطل الدوام بدوائرها لمدة اسبوع.. وثيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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