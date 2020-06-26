لليوم الثاني على التوالي زلزال يضرب تركيا

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، قضاء صاروهانلي بولاية مانيسا غربي تركيا.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ في بيان، إن الزلزال وقع في الساعة 10.21 صباحا بالتوقيت المحلي. وأوضح البيان أن الزلزال مركزه "صاروهانلي" ووقع على عمق 9.29 كم تحت سطح الأرض. يذكر أن زلزالا بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، ضرب أمس الخميس ولاية "وان" شرقي تركيا.

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