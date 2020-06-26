بالصور.. استعدادات في معرض بغداد لاستقبال المصابين بكورونا

تنشر الخليج 365، صوراً لاعمال تنظيف في معرض بغداد الدولي استعدادا لاستقبال المصابين بفايروس كورونا وأعلن وزير الصحة والبيئة، قبل ايام، عن تهيئة وتجهيز أسرة للمصابين بفيروس كورونا في معرض بغداد الدولي، مشيرا الى أن المعرض سيستقبل المصابين الاسبوع المقبل.

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