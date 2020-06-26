واشنطن على طريق الولاية الـ51.. حلم "النواب" يبدده "الشيوخ"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعتزم مجلس النواب الأمريكي، الجمعة، التصويت على أن تصبح العاصمة الأمريكية واشنطن الولاية الـ 51 في البلاد، وهي خطوة تاريخية، لكنها رمزية إلى حد كبير من المرجح أن يوقف الجمهوريون مسارها في مجلس الشيوخ.

وسيكون تصويت مجلس النواب لجعل واشنطن العاصمة ولاية الأول منذ عام 1993، والأول على الإطلاق الذي يتم تمريره في إحدى غرفتي الكونجرس.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، في مؤتمر صحفي، الخميس، مع رئيسة بلدية واشنطن موريل بوزر: "لأكثر من قرنين، حرم سكان واشنطن العاصمة من حقهم في المشاركة الكاملة في الديمقراطية ، وغدا ... سنصحح هذا الظلم الخطير".

ويعيش أكثر من 705 آلاف أمريكي في واشنطن، وهي معقل ديمقراطي يزيد عدد سكانه عن ولايتين، وايومينغ وفيرمونت، ويماثل عدد سكان ولايتين أخريين.

وقالت بوزر إن سكان واشنطن يدفعون الضرائب ويخدمون في الجيش ويديرون الأعمال ويربون العائلات ومع ذلك فإنهم محرومون من الحقوق لأنهم لا يملكون حق التصويت في الكونجرس.

وأضافت قائلة: "هذا خطأ تاريخي يجب تصحيحه وأنا ولدت هنا بدون تصويت، لكني أقسم أنني لن أموت هنا بدون تصويت".

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تخلت ولايتا ماريلاند وفيرجينيا عن أراض في ثمانينيات القرن التاسع عشر لإنشاء عاصمة اتحادية على طول نهر بوتوماك.

وباتت واشنطن، مقاطعة كولومبيا، العاصمة الأمريكية الاتحادية الدائمة في العام 1790.

ومن المتوقع أن تعرف الولاية الجديدة باسم "واشنطن، دوجلاس كومنولث"، جامعة اسم أول رئيس للبلاد جورج واشنطن واسم ناشط من أصحاب البشرة السوداء معروف نادى بإلغاء عقوبة الإعدام فريدريك دوغلاس، فيما من غير المرجح أن تنجح الخطوة راهنا.

أعرب الرئيس دونالد ترامب عن معارضته لجعل العاصمة ولاية، ومن المتوقع أن يتجاهل الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ الإجراء.

كما تواجه ترامب أيضًا بشكل متكرر مع بوزر خلال الاحتجاجات في أعقاب مقتل الأمريكي جورج فلويد على يد شرطة مينيابوليس الشهر الماضي.