سكاي نيوز: محكمة تركية قضت بسجن 121 شخصا مدى الحياة لارتباطهم بمحاولة انقلاب 2016 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 26 يونيو 2020

أنقرة - الخليج 365



ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن محكمة تركية قضت بسجن 121 شخصا مدى الحياة لارتباطهم بمحاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.

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وفي سياق منفصل، أصدرت محكمة تركية حكما بالسجن على مسؤول سابق في حزب الشعب الجمهورى المعارض لانتقاده الاعتداء على زعيم الحزب كمال كيلتشدار أوغلو من قبل مشيعين غاضبين أثناء مشاركته بتشييع أحد أفراد الجيش التركي العام الماضي.

ووفقا لموقع العربية، فقد أصدرت المحكمة التركية حكماً بالسجن لمدة 14 شهراً على الرئيس السابق لفرع حزب الشعب الجمهوري بمنطقة "بهتشه إيفلر" في إسطنبول حسين أوزكارامان، في دعوى رفعها وزير الداخلية سليمان صويلو بسبب مقال نشره أوزكارمان على وسائل التواصل الاجتماعي منتقداً الاعتداء على زعيم المعارضة التركية.

وقال أوزكارمان: "المقالة التي شاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، لم تتعرض لأي شخص ولم تتعد على الحقوق الشخصية، هذه المقالة تأتي في إطار الانتقاد السياسي ضمن أطر احترام القيم الإنسانية". وأضاف: "على الرغم من أنني لم أقبل أبداً الاتهام الذي فرضته عليَّ محكمتي العزيزة ، إلا أنني أطلب تبرئتي"، موضحا نهم "سيحاربون هذه المخالفات