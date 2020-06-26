- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سكاي نيوز: محكمة تركية قضت بسجن 121 شخصا مدى الحياة لارتباطهم بمحاولة انقلاب 2016 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 26 يونيو 2020
أنقرة - الخليج 365
ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن محكمة تركية قضت بسجن 121 شخصا مدى الحياة لارتباطهم بمحاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.
وفي سياق منفصل، أصدرت محكمة تركية حكما بالسجن على مسؤول سابق في حزب الشعب الجمهورى المعارض لانتقاده الاعتداء على زعيم الحزب كمال كيلتشدار أوغلو من قبل مشيعين غاضبين أثناء مشاركته بتشييع أحد أفراد الجيش التركي العام الماضي.
ووفقا لموقع العربية، فقد أصدرت المحكمة التركية حكماً بالسجن لمدة 14 شهراً على الرئيس السابق لفرع حزب الشعب الجمهوري بمنطقة "بهتشه إيفلر" في إسطنبول حسين أوزكارامان، في دعوى رفعها وزير الداخلية سليمان صويلو بسبب مقال نشره أوزكارمان على وسائل التواصل الاجتماعي منتقداً الاعتداء على زعيم المعارضة التركية.
وقال أوزكارمان: "المقالة التي شاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، لم تتعرض لأي شخص ولم تتعد على الحقوق الشخصية، هذه المقالة تأتي في إطار الانتقاد السياسي ضمن أطر احترام القيم الإنسانية". وأضاف: "على الرغم من أنني لم أقبل أبداً الاتهام الذي فرضته عليَّ محكمتي العزيزة ، إلا أنني أطلب تبرئتي"، موضحا نهم "سيحاربون هذه المخالفات
كانت هذه تفاصيل خبر سكاي نيوز: محكمة تركية قضت بسجن 121 شخصا مدى الحياة لارتباطهم بمحاولة انقلاب 2016 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.