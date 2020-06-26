شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحكومة العراقية: اعتقلنا 14 شخصا في مقر حزب الله وضبطت قواعد لإطلاق صواريخ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 26 يونيو 2020 بغداد - الخليج 365

قال الحكومة العراقية، إنها داهمت مقرات حزب الله لوقف استهداف المنطقة الخضراء. وذكرت الحكومة العراقية، قائلة اعتقلنا أشخاصا متورطين في استهداف المنطقة الخضراء والسفارات. Advertisements وبينت أن، الأجهزة الأمنية رصدت مخططا لاستهداف مقرات حكومية. وذكرت الحكومة العراقية، أنها اعتقلت 14 شخصا في مقر حزب الله وضبطت قواعد لإطلاق صواريخ. وأشارت إلى أنه "سيتم تحويل المعتقلين بتهم الإرهاب إلى القضاء". وشدد على أن ميليشيات تسعى للبقاء خارج سلطة الدولة الدستورية والقانونية.

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