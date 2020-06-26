اطلب من أصدقائك الإرهابيين أن يبعثوا لنا صورة أجمل لو سمحت! ..الخارجية الأميركية توجه رسالة لزعيم داعش الجديد

وجه الحساب الرسمي لبرنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية على تويتر تغريدة للزعيم الجديد لتنظيم داعش تتعلق بصورته.

وصاحبت التغريدة صورة للزعيم الجديد لتنظيم داعش الذي يطلق عليه البعض اسم الحاج عبدالله.

وغرد الحساب "يا حجي عبدالله، إن صورتك هذه ليست بجميلة إطلاقا! اطلب من أصدقائك الإرهابيين أن يبعثوا لنا صورة أجمل لو سمحت!"

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وكانت الولايات المتحدة أعلنت، الأربعاء الماضي، مضاعفة المكافأة المعروضة في مقابل الحصول على أي معلومات تتيح القبض على زعيم تنظيم داعش، لتصل بذلك قيمة هذه المكافأة إلى عشرة ملايين دولار.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، إن أمير محمد سعيد عبد الرحمن المولى "ساعد في ارتكاب وتبرير اختطاف أفراد الأقليات الدينية اليزيدية في شمال غرب العراق، وذبحهم، والمتاجرة بهم".