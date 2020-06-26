الولايات المتحدة تسجل أعلى معدل يومي للإصابة بفيروس كورونا في البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن الولايات المتحدة سجلت أمس الخميس أعلى معدل يومي للإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، بنحو أربعين ألف إصابة.

وأضافت الصحيفة أن عدد الإصابات اليومية أمس الخميس والذي وصل إلى 39 ألفا و327، بحسب الإدارات الصحية في الولايات الأمريكية، تجاوز العدد القياسي الذي تم تسجيله أمس الأول الأربعاء والذي بلغ 38 ألفا و115.

يشار إلى أن الارقام تختلف باختلاف سبل الإبلاغ عنها.

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وكانت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية سجلت عددا قياسيا للإصابات بواقع 36 ألفا و400 إصابة في 24 أبريل الماضي، كما قالت إن الإصابات الجديدة بلغت 34 ألفا و339 أمس الخميس.

وأوضحت الصحيفة أن ولايات مثل تكساس وأريزونا وفلوريدا ونيو مكسيكو اوقفت خططا تتعلق بتخفيف الإغلاق، على خلفية الزيادة في عدد الإصابات. وسجلت ولاية تكساس وحدها 5996 إصابة أمس الخميس.

يشار إلى أن الفحوص التي أجريت لنحو 4ر2 مليون أمريكي للكشف عن الإصابة بكورونا جاءت إيجابية، وتجاوزت الوفيات جراء الفيروس 124 ألفا.