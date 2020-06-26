محافظ أسيوط يبحث مشاركة أطقم التأمين الصحي الطبية في "عزل كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بمكتبه بالديوان العام، الدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور سامي الشريف مدير عام منطقة وسط الصعيد بهيئة التأمين الصحي، وذلك لمناقشة الموقف الصحي الحالي بالمحافظة ومدى تقديم الخدمة الطبية للمواطنين وأماكن انتشار الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19".

وناقش محافظ أسيوط، خلال الاجتماع مشاركة الأطقم الطبية الخاصة بهيئة التأمين الصحي بأسيوط، في العمل بتشغيل الأقسام الطبية المختلفة وأقسام العناية المركزة بالمستشفيات العامة ومستشفيات العزل والمدينة الجامعية للطالبات بجامعة أسيوط المخصصة للمصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة بأسيوط نظراً للاحتياج الشديد لهم في هذه الفترة التي تمر بها البلاد.

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كما أطمأن المحافظ، على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية اللازمة والخاصة بالتعامل مع المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ أسيوط، على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتقديم خدمات طبية ملائمة للمرضى لكافة التخصصات وخاصة المصابين بفيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تقف أمام تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزارة الصحة في هذا الشأن وتحقيقاً لخطة الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد وتداعياته.

وأوضح الدكتور سامي الشريف مدير عام منطقة وسط الصعيد بهيئة التأمين الصحي، أن مستشفى المبرة وعيادات التأمين الصحة بالمحافظة تستقبل مرضى الأورام يومياً ويتم تقديم علاج الأمراض المزمنة لمدة 3 أشهر دفعة واحدة تسهيلاً على المرضى، وحقن الأورام الكيميائي لمصابي السرطان فضلاً عن استمرار العمل بالعناية مركزة القلب وقسم المبتسرين وغسيل كلوي بالإضافة إلى قسم الطوارئ والإصابات.