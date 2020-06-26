قطر تسجل 946 إصابة جديدة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الدوحة - ( د ب أ ):

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية اليوم الجمعة عن تسجيل 946 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتعافي 1528 من المرض وذلك في الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 76072 حالة، وتسجيل 3 حالات وفاة جديدة خلال 24 ساعة مارفع عدد الوفيات إلى 109 حالات.

كما سجلت الوزارة خلال الـ24 ساعة الأخيرة إدخال 7 حالات للعناية المركزة بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الاصابة بالفيروس، ليصل بذلك مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة حاليا إلى 200 حالة.

وبلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تم فحصهم من فيروس ( كوفيد – 19 ) في قطر حوالي 341914 شخصا، وعدد الحالات النشطة تحت العلاج 16603 حالة.