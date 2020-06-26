تعافي 12 مصابًا بفيروس كورونا في مستشفى العزل بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الجمعة، عن خروج 12 حالة شفاء جديدة من مستشفيات العزل بعد تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19 ".

وأوضح محافظ أسيوط، أن هذه الحالات تحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلى سلبية وبعد خضوعهم لبروتوكولات العلاج المقررة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية بالمستشفيات لافتًا إلى ارتفاع حالات الشفاء بالمستشفيات.

وأهاب المحافظ، بالمواطنين بضرورة إتباع الإجراءات الوقائية حرصاً علي سلامتهم وتنفيذ تعليمات وزارة الصحة والتباعد الاجتماعي كأهم الطرق للنجاة من هذا الفيروس والاستمرار بنفس اليقظة والتركيز على ارتداء الكمامات وغسل الأيدي والبعد عن التجمعات.

وأكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أن العاملين بمديرية الصحة والطب الوقائي وفريق الأزمات الخاص بمواجهة فيروس كورونا يواصلون جهودهم يوميًا بالتنسيق مع الجهات المعنية ومحافظة أسيوط للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا