شرطة لندن: إصابة نحو 140 ضابطا إثر الاعتداء عليهم في تجمعات غير قانونية

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (أ ش أ):

قالت رئيس جهاز شرطة العاصمة البريطانية كريسيدا ديك، اليوم الجمعة، إن ما يصل إلى 140 ضابط شرطة أصيبوا أثناء تصديهم لسلسلة من حفلات الشوارع والاحتجاجات غير القانونية، شهدتها لندن خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وبعد أن واجه الضباط في لندن هجمات لليلة الثانية على التوالي، أدانت ديك العدوان على الشرطة في التجمعات غير القانونية، ووصفته بأنه "غير مقبول على الإطلاق"، في تصريحات نقلتها صحيفة "الاندبندنت" البريطانية.

وقالت رئيسة شرطة "سكوتلاند يارد" إن على قواتها "واجبًا" لوقف الأحداث الموسيقية غير القانونية خلال جائحة فيروس كورونا، متعهدة "سنكون مستعدين في نهاية هذا الأسبوع".

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وبحسب تقارير، أصيب 22 ضابطا على الأقل أثناء تصديهم لإقامة حفل شوارع في بريكستون ليلة الأربعاء، وأظهرت لقطات مصورة تدمير سيارة للشرطة، و ضباط تتم مطاردتهم في الشوارع.

وفي الليلة التالية، رشق محتفلون في نوتينج هيل الضباط بأشياء في مواجهة وصفتها ديك بأنها "سلوك غير مقبول للغاية ولكنه أقل خطورة بكثير".

وأكدت ديك، التي تعد أكبر ضابط شرطة في المملكة المتحدة، إن الشرطة أوقفت عدة تجمعات قبل أن تبدأ، مضيفة "المجتمعات المحلية تكرههم، إنه سلوك معاد للمجتمع بشكل لا يصدق وصاخب جدًا أثناء جائحة، وأحيانًا يكون هناك عنف".