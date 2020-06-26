وزير الإعلام اليمني يشيد بدور القبائل في التصدي للمشروع الإيراني وأداته الحوثية

محمد اسماعيل - القاهرة - عدن- (أش أ):

أشاد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، بدور قبيلة مراد وبني عبد وكافة قبائل مأرب وأحرار اليمن، في معركة استعادة الدولة بقيادة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وإسقاط التمرد الحوثي.

وقال وزير الإعلام -في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - "تعجز الكلمات عن إيفاء أحفاد ملوك سبأ من قبائل مراد وبني عبد وكافة قبائل مأرب حقهم وهم من وقفوا إلى جانب ابطال الجيش الوطني في معركة التصدي للمشروع الإيراني وأداته الحوثية منذ اللحظة الأولى، وضحوا بخيرة رجالهم وقدموا قوافل من الشهداء والجرحى دفاعا عن الهوية الوطنية والأرض والكرامة".

وأضاف" أن التاريخ سيسجل لقبائل جهم وبني جبر والجدعان وعبيدة ومراد وبني عبد وآل عقيل وقبائل حريب، الحدد، وكل قبائل مأرب، دورهم الوطني في دعم معركة استعادة الدولة وإسقاط التمرد الحوثي، وبأنها كانت الصخرة التي تحطمت عليها الأحلام الفارسية و سطرت الملاحم البطولية في ‎مأرب والمناطق المحيطة بها".