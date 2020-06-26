محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (د ب أ):
وصل إجمالي حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 309 آلاف و455 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة بتوقيت العاصمة البريطانية لندن، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز البريطانية ووكالة بلومبرج للأنباء.
وسجلت البلاد 43 ألفا و314 حالة وفاة جراء الإصابة بمرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس، وتماثل للشفاء ألفا و361 من المصابين.
وأعلنت المملكة المتحدة تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد قبل حوالي 21 أسبوعا.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا في بريطانيا: إلإصابات 309 آلاف و455 والوفيات 43 ألفا و314 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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