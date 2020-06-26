اليابان تحتج على مسح جيولوجي أجرته روسيا حول جزر متنازع عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو- (أ ش أ):

أعلن سكرتير مجلس الوزراء الياباني يوشيهيد سوجا، اليوم الجمعة، أن بلاده احتجت على روسيا ضد مسحها الجيولوجي في مياه تتضمن أربع جزر تسيطر عليها روسيا، في حين تطلق عليها اليابان اسم "الأراضي الشمالية" وتزعم أحقيتها في امتلاكها.

وقال يوشيهيد سوجا - في مؤتمر صحفي نقلته صحيفة (جابان تايمز) اليابانية على موقعها الإلكتروني - "إن المسح الروسي غير مقبول لأنه يتعارض مع موقف بلادنا في الجزر".

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وأضاف يوشيهيد سوجا "الحكومة تراقب دائمًا عن كثب تطورات الجانب الروسي المتعلقة بالأقاليم الشمالية، كما تأمل الحكومة تأمل في المضي قدما في مفاوضاتها مع روسيا بمبادئ السياسة الأساسية الرامية إلى حل القضايا الإقليمية المتنازع عليها وإبرام معاهدة سلام ثنائية".

ووفقا لوزارة الخارجية اليابانية، فقد أبلغت السلطات الروسية خفر السواحل الياباني في 17 يونيو الجارى بخطة لإجراء المسح في بحر أوخوتسك خلال الفترة من 18 يونيو وحتي 18 سبتمبر القادم.. وفي المقابل، قدمت الخارجية اليابانية احتجاجا إلى روسيا في نفس يوم الإخطار، وحثتها على إلغاء خطة المسح.

جدير بالذكر أن بحر أوخوتسك يحتوي على موارد طبيعية من بينها النفط والغاز.. وتؤكد روسيا، التي تطلق على الجزر اسم "مجموعة جزر الكوريل الجنوبية"، أن الاتحاد السوفييتي استحوذ عليها بشكل شرعي نتيجة الحرب العالمية الثانية.