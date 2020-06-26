تعافي 63 حالة جديدة من فيروس كورونا في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تعافي 63 حالة جديدة من فيروس كورونا، ومغادرتهم مستشفيات العزل والإحالة، إلى منازلهم ليصبح إجمالي عدد المتعافين حتى مساء أمس الخميس، 1057 حالة.

وأكد "آمنة" استمرار المستشفيات المخصصة للعزل في أداء أدوارها، بالتزامن مع تسهيل الإجراءات الخاصة بتوزيع وتسليم حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية على المخالطين وحالات العزل المنزلي.

وأشار إلى تخصيص 30% من الطاقة الاستيعابية بمستشفيات البحيرة، لمصابي فيروس كورونا.

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