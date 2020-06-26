تفريغ 2800 رأس ماشية وشحن 2400 طن صودا كاوية في ميناء غرب بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس - القطاع الشمالي - أن ميناء غرب بورسعيد استقبل، اليوم الجمعة، السفينة NORLAND التي ترفع علم دولة توجو والبالغ طولها 86 مترَا والغاطس 5.3 متر، وذلك لتفريغ 2870 رأس ماشية بالميناء.

وأضافت في بيان لها، أن الميناء استقبل أيضا السفينة EVRENYE التي ترفع علم تركيا والبالغ طولها 96 مترًا والغاطس 5 أمتار، و ذلك لشحن 2400 طن صودا كاوية من الميناء.

وأكدت على أن إجمالي حركة السفن اليوم 29 سفينة، وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.