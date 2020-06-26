رغم ارتفاع إصابات كورونا.. بريطانيا تخفف إجراءات الحجر الصحي للمسافرين

خففت السلطات البريطانية، اليوم الجمعة، إجراءات الحجر الصحي المفروضة على المسافرين إلى البلاد، رغم تسجيلها ارتفاعا حادا في الإصابات اليومية بفيروس كورونا، حسب آخر إحصائية منشورة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقال وزير البيئة البريطاني جورج يوستيس إن بلاده تعمل على خطة لتخفيف إجراءات الحجر الصحي المفروضة على القادمين من الخارج، من بعض الدول التي يعتبر خطر

العدوى بفيروس كورونا المستجد فيها أقل.

وأضاف لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية: "أعلم أن جرانت شابس وزير النقل يولي هذا الأمر اهتماما كبيرا، ليتسنى لنا ربما البدء في تخفيف بعض شروط الحجر الصحي، التي نطبقها، بحق دول معينة يعد مستوى الخطر فيها منخفضا".

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وتابع قائلا: "لا أعلم متى بالضبط سيتم إعلان المزيد من المعلومات، لكنني أعلم أنه أمر تعمل عليه الحكومة. أعلم أنه محل بحث".

وكانت وزارة الصحة البريطانية أعلنت أمس الخميس، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس، رصد 1118 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 653 إصابة في اليوم السابق، وذلك بعد أن شهد معدل الإصابات الجديدة تراجعا على مدى خمسة أيام متتالية.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" التي تم تسجيلها في المملكة المتحدة منذ بداية الجائحة 307980 إصابة.