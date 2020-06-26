احتجاجات في سوريا ضد القوات الأمريكية وقانون قيصر

أفادت مصادر، اليوم الجمعة، بأن أهالي قرية تل عودة بريف القامشلي بسوريا نظموا احتجاجات ضد القوات الأمريكية والتركية ورفضًا لـ"قانون قيصر"، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقالت مصادر في الحسكة "الأهالي رفعوا لافتات تندد بعدوان النظام التركي على الأراضيالسورية".
كما أعرب المحتجون عن رفضهم لما يسمى "قانون قيصر" والإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على سوريا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروسكورونا لأشخاص مخالطين خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد الإصابات في البلاد إلى 242.
وجاء في بيان الوزارة اليوم الخميس: "تم تسجيل 11 إصابة بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى 242، ولا وفيات جديدة، ليبقى إجمالي الوفيات في البلاد عند 7 حالات وفاة".
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