أندونيسيا تسجل 1240 إصابة جديدة بفيروس كورونا و63 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الأندونيسية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1240 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، و63 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال أحمد يوريانتو، مدير عام مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالوزارة، خلال مؤتمر
وأشار إلى أن العدد الإجمالي لحالات التعافي من الفيروس ارتفع أيضا ليصل إلى 21 ألفا و333 حالة.
ومن بين حالات الإصابة الجديدة المعلنة اليوم، سجلت 205 إصابات في جاكرتا، ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في العاصمة حتى الآن إلى 10 آلاف و796 إصابة، فيما سجلت 356 إصابة في جاوة الشرقية.
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