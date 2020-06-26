دعت الرئاسة العراقية، اليوم الجمعة، إلى إيقاف الانتهاكات التي تطال السيادة الوطنية العراقية نتيجة الأعمال العسكرية التركية المتكررة وخرقها للأجواء العراقية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
أكد الناطق الرسمي لرئيس الجمهورية العراقي، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا)، أن هذه الأعمال تعد انتهاكاً صارخاً لمبدأ حسن الجوار،ومخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدولية"، مشيرًا إلى ضرورة حل المشاكل الحدودية و الملفات الأمنية بين العراق وتركيا عبر التعاون والتنسيق بينهما، ورفض الأحادية في معالجة القضايا العالقة، ووجوب احترام السيادة العراقية.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة العراقية تدعو لإيقاف الانتهاكات التركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.