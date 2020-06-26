الرئاسة العراقية تدعو لإيقاف الانتهاكات التركية

دعت الرئاسة العراقية، اليوم الجمعة، إلى إيقاف الانتهاكات التي تطال السيادة الوطنية العراقية نتيجة الأعمال العسكرية التركية المتكررة وخرقها للأجواء العراقية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

أكد الناطق الرسمي لرئيس الجمهورية العراقي، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا)، أن هذه الأعمال تعد انتهاكاً صارخاً لمبدأ حسن الجوار،

ومخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدولية"، مشيرًا إلى ضرورة حل المشاكل الحدودية و الملفات الأمنية بين العراق وتركيا عبر التعاون والتنسيق بينهما، ورفض الأحادية في معالجة القضايا العالقة، ووجوب احترام السيادة العراقية.