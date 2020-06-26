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العراق تعلق على الانتهاكات التركية المتكررة

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 أعلنت رئاسة الجمهورية العراقية أن الانتهاكات التركية المتكررة للأجواء العراقية تعتبر مخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدولية، وتسببت بقتل العديد من المدنيين العُزل، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

ونشرت الرئاسة العراقية بيانًا عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، قالت فيه: "تدعو رئاسة جمهورية العراق إلى إيقاف الانتهاكات التي تطال السيادة

الوطنية نتيجة العمليات العسكرية التركية المتكررة وخرقها للأجواء العراقية والتي ذهبت ضحيتها عدد من المدنيين العزل".

وأضافت: "إن هذه الأعمال تعد انتهاكاً صارخاً لمبدأ حسن الجوار، ومخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدولية".

وقبل حوالي عشرة أيام أدان الأمين العام لجامعة

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الدول العربية أحمد أبو الغيط، العملية العسكرية التي أطلقتها تركيا على مواقع لحزب العمال، مؤكدا أن "التدخل العسكري التركي يُمثل اعتداء على السيادة العراقية، ويجري دون تنسيق مع الحكومة في بغداد، بما يعكس استهانة أنقرة بالقانون الدولي وبعلاقاتها بجيرانها العرب على حد سواء".

بعد ذلك استدعت وزارة الخارجية العراقية، السفير التركي في العراق فاتح يلدز، وسلمته مذكرة احتجاج على القصف التركي شمالي العراق.

 

 

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