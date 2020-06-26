كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر سنغافورة: تسجيل 219 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزراة الصحة في سنغافورة اليوم الجمعة، 219 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة التي سجلتها البلاد حتى الآن إلى 42 ألفا و955 حالة.

وأوضحت الوزارة، أن الحالات الجديدة التي تم تسجيلها حتى ظهر اليوم (بالتوقيت المحلي)، تشمل ست حالات عدوى مجتمعية منها خمس حالات لسنغافوريين أو مقيمين دائمين وحالة واحدة لحامل تصريح عمل، حسبما نقلته صحيفة "ذا سترايت تايمز" السنغافورية.

وأضافت أن العمال المهاجرين الذين يقيمون في مساكن جماعية شكلوا الغالبية العظمى من باقي الحالات.

وسجلت سنغافورة منذ بداية تفشي كوفيد-19، 26 حالة وفاة بسبب مضاعفات الإصابة بالمرض، بينما توفي 11 شخصًا آخر ممن ثبتت إصابتهم لكن وفاتهم كانت لأسباب أخرى.

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هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.