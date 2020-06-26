كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إسبانيا: إصابات كوورنا تتخطى 247 ألفا والوفيات 28 ألفا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ووكالة "بلومبرج" الإخبارية، اليوم الجمعة، ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) فى إسبانيا إلى 247 ألفا و486 حالة إصابة مؤكدة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم بتوقيت مدريد.

وذكرت "بلومبرج"، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى إسبانيا بلغ 28 ألفا و330 حالة وفاة فى إسبانيا، فيما تماثل للشفاء 150 ألفا و376 من المصابين.

وكانت إسبانيا أعلنت تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد قبل حوالى 20 أسبوعا.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,645 مليون إصابة، بينهم أكثر من 489 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,238 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.