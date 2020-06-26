كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيسة وزراء نيوزيلندا: صناعة السياحة في البلاد تعاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، اليوم الجمعة، بأن صناعة السياحة في البلاد تعاني، في الوقت الذي أطلقت فيه موسم التزلج في غياب الزوار الأجانب، الذين يتم إبعادهم للحفاظ على فيروس كورونا المستجد تحت السيطرة.

وحثت "أرديرن"، المواطنين النيوزيلنديين على السفر في وطنهم وأن يفكروا في مزيد من العطلات لإخراج الناس، لكن المشغلين يقولون، إنهم لن يعوضوا عن الأجانب المفقودين الذين يجلبون حوالي نصف الدخل السنوي للصناعة البالغ 16.1 مليار دولار نيوزيلندي (10.34 مليار دولار أمريكي)، كما أوردت وكالة "رويترز".

أطلقت "أرديرن" موسم التزلج في مركز الجزيرة الجنوبية للرياضات الشتوية في كوينزتاون وقالت، إن حماس السكان والسياح المحليين هو علامة أمل لكنها اعترفت بالألم.

وأبلغت "أرديرن" الصحفيين: "ليس هناك من يُنكر أن هذه المنطقة مع إغلاق حدودنا ستشعر بتأثير كبير."

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أعلنت نيوزيلندا هذا الشهر أنها خالية من انتقال فيروس كورونا إلى المجتمع ورفعت جميع القيود باستثناء الحظر المفروض على وصول الأجانب، والذي استمر لمدة ثلاثة أشهر.

وقالت "أرديرن"، إن مقاطعة كوينزتاون اعتادت أن تكسب نحو 3 مليارات دولار نيوزيلندي سنويًا وأن اقتصادها ينمو بمعدل يزيد عن ضعف معدل الاقتصاد الوطني.

ولم تقدم تقديرًا لدخل هذا العام.

أعلنت رئيسة الوزراء عن حزمة بنية تحتية جديدة بقيمة 85 مليون دولار نيوزيلندي (55 مليون دولار) لكوينزتاون، وهي جزء من 400 مليون دولار نيوزيلندي مخصصة للشركات السياحية المتضررة في الميزانية التي تم الكشف عنها الشهر الماضي.

تجري نيوزيلندا محادثات مع أستراليا بشأن ما يسمى فقاعة السفر للسماح للناس بالتنقل بين البلدين، لكن الفكرة لم تحرز الكثير من التقدم مع ظهور حالات جديدة من الفيروس في أستراليا.