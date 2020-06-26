كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الثقافة السوداني: حصلنا على مساعدات مالية بقيمة ملياري دولار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام السوداني، اليوم الجمعة، أن مؤتمر شركاء السودان الذي عقد برعاية ألمانيا، قدم مساعدات مالية للبلاد تقدر بحدود 1.8 مليار دولار.

وفي بيان صحفي لمجلس الوزراء: "أكد من خلاله وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة، أن السودان ومن خلال هذا المؤتمر، وجد دعما ماليا معتبراً شمل مساعدات مالية نقدية وعينية وإلغاء للديون"، كاشفا، أن" المساعدات المالية في حدود 1.8 دولار".

وأضاف صالح: "هذا الدعم سيساعد على حلحلة كثير من المشاكل الاقتصادية، وخاصة هذا الدعم خصص، لبرنامج دعم الأسر عبر التحويل النقدي".

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وأكد أن "أعمال مؤتمر شركاء السودان الذي نظمته الحكومة الألمانية في برلين قد حقق نجاحا كبيراً بدليل التمثيل الواسع والمشاركات عالية المستوى لأكثر من 40 دولة"، مشيراً إلى أن" الهدف الأساسي من هذا المؤتمر هو إعادة إدماج السودان في المجتمع الدولي وهو ما تحقق بنجاح كبير وعاد السودان عضواً فاعلاً معترفاً به في المجتمع الدولي وتم الاعتراف به عضواً فاعلا ومشاركاً إيجابيا".

وأوضح صالح: "إننا لا نريد أن نخدع أنفسنا والشعب السوداني، بأن مشكلاتنا الاقتصادية حلت"، مبينا أن "المؤتمر قدم دعما يساعد الحكومة على تجاوز المشكلات الاقتصادية التي تواجهها".

وتابع: "نعلم أن المساعدات تحتاج لمدى زمني حتى تتحقق، وهي لن تتحقق بين ليلة وضحاها لكنها تعكس الثقة في الحكومة وبرامجها للفترة الانتقالية بما فيها برامج الإصلاح الاقتصادي".