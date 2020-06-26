كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب غرب تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، ضرب غرب تركيا، حوالي الساعة السابعة صباحًا بتوقيت جرينيتش، وليس بعيدًا عن مدينة إزمير.

وبحسب مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، في الوقت الحالي، لا توجد تقارير عن أضرار أو وفيات من الزلزال، كما ذكرت وكالة "سبوتنيك".

وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، صباح اليوم الجمعة، بأن زلزالاً قوته 5.2 درجة ضرب غرب تركيا.

Advertisements

وأكد، أن مركز الزلزال يقع على بعد 13 كم شمال غرب جولمارمارا - مركز مانيسا الإقليمي.

ووفقًا للمركز، فإن 20 مليون شخص على الأقل يعيشون في المنطقة شعروا بالزلزال.

كما تعرضت الصين قبل قليل، لهزة أرضية قوية، في منطقة سنجان ذاتية الحكم شمالي غربي البلاد، بلغت شدتها 6.4 درجة على مقياس ريختر.