خطة حكومية لإنقاذ الصحافة بعد الجائحة.. 200 مليون درهم والحكومة تتكفل بكتلة الأجور لـ3 أشهر أشهر

أعلن عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة، اليوم الجمعة، عن خطة لإنقاذ قطاع الصحافية الورقية، بعد توقفها عن الصدور لثلاثة أشهر بسبب الجائحة، وذلك بغلاف مالي يتجاوز 200 مليون درهم.

وقال الفردوس، في حديثه اليوم الجمعة، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن لقاء جمعه اليوم مع مهنيي الصحافة المكتوبة، تبين له من خلاله بأن الدعم التقليدي غير كاف: “وخصنا نمشيو لشي حاجة استثنائية”.

وأوضح الفردوس، أن وزارته اشتغلت على مخطط استعجالي لإنقاذ قطاع الصحافة المكتوبة، يبدأ بتخصيص 75 مليون درهم لتتكفل الدولة بكتلة الأجور في المقاولات ثلاثة أشهر، وهي أشهر يوليوز غشت وشتنبر، مضيفا أن الدعم التقليدي تقدمت أزيد من 130 مقاولة صحفية للاستفادة منه، وتبين من خلال دراسة ملفاتها أن الكثير منها يعانون من ظروف صعبة.

وأضاف الوزير أن الإجراء الثاني يشمل ضخ الأموال في السلسلة الاقتصادية لقطاع الصحافة المكتوبة، وضخ مبلغ للمطبعات يبلغ 15 مليون درهم، إلى جانب إجراء دعم التوزيع، من خلال دعم “سابريس” التي تعرف مشاكل خاصة بالظرفية ب15 مليون درهم، وتكفل وزارة المالية في دعم إعادة رسملة الشركة.

ويقول الوزير إن الدعم، سيشمل كذلك الإذاعات الخاصة، بمبلغ يصل إلى 15 مليون درهم، عرفانا بالدور الذي كانت تلعبه هذه الإداعات خلال الجائحة وتوصيلها لرسالة المواطن.