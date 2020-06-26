حصيلة كورونا.. الدار البيضاء سطات تسجل أكبر عدد إضافي تليها أقاليم الشمال ومراكش

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الجمعة، عن حصيلة جديدة للمصابين بفيروس كورونا المستجد، التي بلغت 127 حالة، وهمت 8 جهات من المملكة، فيما لم تسجل 5 جهات أية حالة جديدة.
وسجلت جهة الدارالبيضاء – سطات أكبر حصيلة بـ57 حالة جديدة، تليها جهة طنجة – تطوان – الحسيمة ب21 حالة إصابة جديدة، ومراكش آسفي ب21 حالة جديدة.
فاس مكناس ارتفعت بـ13 حالة جديدة، وسجلت 8 حالات جديدة بجهة العيون الساقية الحمراء، و3 ببني ملال خنيفرة، فيما سجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 2 حالات جديدة، وسجلت حالة واحدة بكلميم واد نون.
وارتفع بذلك إجمالي عدد المصابين، منذ بدء الأزمة في عموم المملكة إلى 11465حالة، تتوزع كالتالي: الدارالبيضاء – سطات 3253 حالة، والرباط – سلا – القنيطرة 1912 ، طنجة – تطوان – الحسيمة 1883 حالة، مراكش – أسفي 1858 حالة، فاس – مكناس 1169 حالة، درعة – تافيلالت 587 حالة، العيون – الساقية الحمراء 285 حالة، بني ملال – خنيفرة 147حالة، الشرق 201، سوس – ماسة 90، كلميم – واد نون 70 ، ثم الداخلة وادي الذهب 9 حالات.
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