الإعلان عن أول مهرجان في المغرب بعد تخفيف الحجر.. الحضور على متن السيارات

في أول حدث فني واقعي، بعد تخفيف الحجر الصحي ، تعيش الدارالبيضاء مهرجانا غير معتاد، يستوجب الحضور فيه أن تكون على متن سيارة.

وأعلن مهرجان فن الأكل بالدارالبيضاء تحويل نسخته المقبلة إلى نسخة غير اعتيادية يحضر فيها الجمهور، لكن مع احترام التباعد، مستعينا في ذلك بفكرة سينما السيارة، التي استخدمت في أحداث فنية قبل زمن كورونا في دول أجنبية.

وينظم مهرجان ” drive-i festival.” في الفترة الممتد، من 14 غشت المقبل إلى 23 منه، بـ”كورنيش الدارالبيضاء”، وتحضر فيه السينما عبر عرض أفلام يشاهدها جمهور المهرجان من سياراتهم.

ويقوم مشروع ”سينما-درايف”، التي استوحيت منه فكرة المهرجان، على تحويل العديد من الفضاءات العامة، والمواقع إلى أماكن عرض بشاشات ضخمة، لمشاهدة الأفلام السينمائية من داخل السيارات.