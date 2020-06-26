عاجل.. 127 إصابة جديدة بكورونا في المغرب وعدد الحالات النشطة يواصل ارتفاعه

أعلنت وزارة الصحة، قبل قليل، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 11465 حالة، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة، بعد تسجيل 127 حالة جديدة.

واستقر عدد الوفيات في 217 حالة، بعد عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، خلال الـ16 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، إن عدد حالات الشفاء من كورونا في المغرب، ارتفع إلى8560 حالة، بعد تسجيل 60 حالة شفاء جديدة.

وبذلك يرتفع عدد الحالات النشطة المصابة بفيروس كورونا في المملكة، إلى2688 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.