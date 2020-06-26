يافا: صلاة جمعة حاشدة رافضة لتجريف مقبرة "الإسعاف"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شهدت صلاة الجمعة في مدينة يافا، اليوم، مشاركة واسعة من أهالي المدينة والمحتجّين على قرار بلدية تل أبيب يافا بنبش وتجريف مقبرة "الإسعاف" الأثريّة.

وأقيمت صلاة الجمعة في مقبرة الغزازوة في شارع "ييفت"، ومن المقرر أن تتلوها مظاهرة حاشدة مشيا على الأقدام إلى مقبرة "الإسعاف" المهدّدة بعد انتهاء الصلاة.

وجاء إقامة مسيرة وصلاة الجمعة بدعوة من لجنة المتابعة في المدينة التي تتواصل فيها الفعاليات والخطوات الاحتجاجية.

ورفعت خلال الصلاة والتظاهرة لافتات مندّدة بسياسة بلدية تل أبيب، بانتهاك المقدسات الإسلامية العربية في مدينة يافا.

وهتف المشاركون هتافات تضامنية مع قضية مقبرة "الإسعاف"، مؤكدين وقوفهم إلى جانب قضية المقبرة حتى تلغي البلدية المشروع بشكل قطعي.