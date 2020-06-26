499 مصابا جديدًا بكورونا في البلاد خلال 24 ساعة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 499 شخصًا بفيروس كورونا المستجدّ في البلاد خلال 24 ساعة، منهم 199 منذ منتصف الليلة الماضية، بسحب ما أعلنت وزارة الصحّة الإسرائيليّة، اليوم، الجمعة.

كما توفّي خمسة أشخاص.

ووفقًا لمعطيات وزارة الصحّة، فإنّ 43 مريضًا توصف حالاتهم بالخطيرة، منهم 28 موصولون بأجهزة التنفّس الصناعي.

ويرتفع عدد المرضى النشطين في البلاد إلى 5736 شخصًا، بينما يرتفع عدد المتعافين إلى 16589.