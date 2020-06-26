القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 499 شخصًا بفيروس كورونا المستجدّ في البلاد خلال 24 ساعة، منهم 199 منذ منتصف الليلة الماضية، بسحب ما أعلنت وزارة الصحّة الإسرائيليّة، اليوم، الجمعة.
كما توفّي خمسة أشخاص.
ووفقًا لمعطيات وزارة الصحّة، فإنّ 43 مريضًا توصف حالاتهم بالخطيرة، منهم 28 موصولون بأجهزة التنفّس الصناعي.
ويرتفع عدد المرضى النشطين في البلاد إلى 5736 شخصًا، بينما يرتفع عدد المتعافين إلى 16589.
كانت هذه تفاصيل خبر 499 مصابا جديدًا بكورونا في البلاد خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.