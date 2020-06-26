مسابقة من "ناسا" لابتكار مرحاض يعمل في جاذبية القمر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلقت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" دعوة لمسابقةٍ للمبتكرين حول العالم من أجل تطوير مرحاض يعمل في الجاذبية القمرية ضمن مركبة فضائية مستقبلية على سطح القمر، لا فقط في الجاذبية الصغرى.

وتنوي وكالة الفضاء الأميركية بناء مركبة فضائية مناسبة لخططها للعودة إلى القمر بحلول العام 2024 في إطار مهمة "أرتميس".

ووفق ما أعلنته "ناسا" ضمن شروط مسابقتها، فإنّ التصميم الفائز سيحصل على جائزة قدرها عشرون ألف دولار، فيما سيكافأ التصميم الثاني بعشرة آلاف دولار والتصميم الثالث بخمسة آلاف دولار.

كما يتم أيضا تشجيع الأولاد دون سن 18 عاما على التقدم في فئة "الصغار".

وكتبت وكالة "ناسا" الخميس أنّ هذا التحدي "يأمل في اجتذاب أساليب جديدة ومختلفة بشكل جذري لمشكلة التقاط المخلفات البشرية واحتوائها".

Advertisements

ويجب أن يكون المرحاض قادرا على العمل في ظل جاذبية القمر التي تبلغ سدس جاذبية الأرض تقريبا. ويجب ألا يشغل أكثر من 0.12 متر مكعب وأن يعمل بمستوى ضوضاء أقل من 60 ديسيبل وهو ما يعادل تقريبا مروحة تهوية المرحاض على الأرض.

والأهم من ذلك كله، يجب أن يكون قادرا على جمع البول والبراز في وقت واحد بحيث يستوعب لترا من البول و500 غرام من البراز الذي قد يكون على شكل إسهال.

ويضاف إلى المواصفات السابقة أنه يجب أن يكون قادرا على التعامل مع ما يصل إلى 114 غراما من دم الحيض لكل طاقم يوميا و"تكون عمليات تنظيفه وصيانته سهلة".

وأشار المؤلف كريغ نيلسون في كتابه "روكيت من" إلى أنه خلال مهمات أبولو، قذف البول إلى الفضاء حيث "تجمد وتحول إلى كريستال جليدي لامع". وترك رواد الفضاء أيضا أكياسا من المخلفات على سطح القمر قالت ناسا إنها تأمل في يوم من الأيام في دراسة علامات على الحياة.

والموعد النهائي للتقدم إلى المسابقة هو 17 آب/ أغسطس، و"ستمنح نقاط إضافية للتصاميم التي يمكنها التقاط القيء دون تطلب أفراد الطاقم وضع رأسه في المرحاض".