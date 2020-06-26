شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية الألماني : تعافي اقتصاد الاتحاد الأوروبي أولوية قصوى والان نبدء بالتفاصيل

قال يورج كوكيس نائب وزير المالية الألماني اليوم الجمعة إن استكمال حزمة تدابير الاتحاد الأوروبي لمساعدة الاقتصاد على التعافي من جائحة كوفيد-19 تحتل "أولوية كبيرة" للرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي. وقال كوكيس خلال فعالية عبر الإنترنت "نحن بحاجة حقا للتحرك سريعا الآن إذا أردنا أن تكون الأموال متاحة في أول يناير كانون الثاني 2021".

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