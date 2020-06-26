شكرا لقرائتكم خبر عن اندونيسيا : تسجيل 1240 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت إندونيسيا اليوم الجمعة تسجيل 1240 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 51427 حالة. وقال أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة إن عدد الوفيات زاد بواقع 63 حالة مما يرفع الإجمالي إلى 2683، وهي أعلى حصيلة لحالات الوفاة بالفيروس في شرق آسيا باستثناء الصين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اندونيسيا : تسجيل 1240 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.