إيران: انفجار طهران ناتج عن تسرب للغاز والوضع حاليا طبيعي بمنطقة بارشين

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، الجمعة، أن الانفجار الذي وقع ليل أمس شرق العاصمة، ناجم عن تسرب الغاز في مخازن الغاز الصناعي، ولا توجد أي مشكلة في مخازن الغاز حاليا.
وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية أن كل شيء طبيعي الآن في منطقة الانفجار ولا توجد أي مشكلة في مخازن الغاز في الوقت الحالي.
وكانت وكالة "إسنا" الإيرانية نقلت عن مصدر "مطلع" في القوات الإيرانية المسلحة أن العمل جار على التحقق من أسباب وقوع انفجار الغاز.
من جانبها، قالت وكالة "نور نيوز" المقربة من الحرس الثوري إنه لا علاقة للانفجار بأي من المواقع والقواعد العسكرية الواقعة شرق طهران، مؤكدة أن الحادث وقع قرب أحد مراكز وزارة الدفاع الإيرانية شرق طهران.
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