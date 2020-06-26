البنك الأوروبي: تخطينا الأسوأ اقتصاديا في أزمة كورونا وهنالك موجة ثانية شديدة

وقالت لاغارد خلال فعالية عبر الإنترنت "تخطينا على الأرجح أسوأ نقطة وأقول ذلك مع بعض القلق بسبب أنه قد تكون هناك موجة ثانية شديدة بالطبع".

وتبنت لاغارد رؤية بناءة لكنها حثت السلطات على استغلال الهدنة التي يوفرها الفيروس حاليا للاستعداد.



وتأتي تعليقات لاغارد في الوقت الذي تسببت فيه المخاوف من حدوث موجة ثانية في صدمة للمستثمرين والشعوب بصفة عامة في أنحاء العالم.

وحذرت من أن الانتعاش سيكون "غير منتظم" وينطوي على "تحول" مما يعني أن بعض الشركات في قطاعات مثل السفر الجوي أو الترفيه لن تتعافى أبدا بينما ستخرج شركات أخرى أقوى.