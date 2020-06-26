وقالت الفتاة الأسترالية إن الأشخاص عادة ما يلجؤون إلى هذا العمل الجراحي لإزالة الدهون الزائدة تحت الذقن، ولكنني "قررت إزالة الدهون الزائدة من وجنتي".
وبعد أن أزالت الفتاة الدهون من وجنتيها، انتفخ وجهها وظهرت بعض الكدمات، ونتيجة لذلك فقدت الفتاة الإحساس وأصبح وجهها مربعا.
????️Hatları belirginlestirmek? Bence Dunyanin ilk kafa nakli başarıyla gerceklestirilmis. Bunun başka izahı olamaz. Kafani çalmışlar kızım This is a Twitter Status — Abdullah T.R #coronavirus (@TraderAT12)
#coronavirus #koronavirus— Abdullah T.R #coronavirus (@TraderAT12) June 24, 2020
🔴19 yaşındaki Avustralyalı genç kadın Sofia Marroquin yüzüne hatlarını belirginleştirmek için estetik yaptırmış
🔹️Hatları belirginlestirmek? Bence Dunyanin ilk kafa nakli başarıyla gerceklestirilmis. Bunun başka izahı olamaz. Kafani çalmışlar kızım pic.twitter.com/mzBKDbUBbO
وشاركت الفتاة ما حدث معها عبر منصة "تيك توك"، حيث انتشر الفيديو كالنار في الهشيم وحصد حوالي 3.6 مليون إعجاب.
يشار إلى أن التداعيات الأخرى لوجه الفتاة ما تزال مجهولة، وهل قررت إجراء عمل جراحي آخر لتصحيح الخطأ أم لا؟.
كانت هذه تفاصيل خبر عملية تجميل فاشلة تُحوّل وجه هذه الفتاة إلى مُربّع!.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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