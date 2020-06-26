لخسارة الوزن وحرق الدهون... حضري وصفة الفلفل الاسود!

ويحتاج تحضيرها إلى ربع ملعقة وسط من الفلفل الأسود وملعقة وسط من العسل. يمزج المكونان جيداً ويتم تناول المزيج مرة يومياً قبل إحدى الوجبات الرئيسية بـ30 دقيقة.

ويشار إلى أنه من الضروري اعتماد نظام حياتي صحي، علماً أن من أبرز العوامل التي تؤدي إلى اكتساب الوزن إلى جانب تناول كمية كبيرة من الطعام الغني بالدهون والسكر، اضطرابات النوم واحتباس الماء والتوتر المستمر والعلاجات الهرمونية ونقص الماء في الجسم والجلوس لمدة طويلة. لكن يجب الانتباه إلى أنه يمنع تناول الفلفل الأسود في حال المعانة من خلل في عمل الكليتين.