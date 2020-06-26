لخسارة الوزن وحرق الدهون... حضري وصفة الفلفل الاسود!

تقوم أفضل الطرق التي تساعد على خسارة الوزن على اعتماد نظام غذائي صحي مع التخلي عن الأطعمة الغنية بالدهون وممارسة التمارين الرياضية بانتظام وشرب كمية كافية من الماء يومياً. وفي موازاة ذلك يمكن بعض الوصفات أن تساعد على تحفيز عملية الأيض على أن يتم تطبيقها بعد استشارة الطبيب ومن دون مبالغة، ومنها وصفة الفلفل الأسود والعسل التي تساهم في حرق الدهون الضارة.
ويشار إلى أنه من الضروري اعتماد نظام حياتي صحي، علماً أن من أبرز العوامل التي تؤدي إلى اكتساب الوزن إلى جانب تناول كمية كبيرة من الطعام الغني بالدهون والسكر، اضطرابات النوم واحتباس الماء والتوتر المستمر والعلاجات الهرمونية ونقص الماء في الجسم والجلوس لمدة طويلة. لكن يجب الانتباه إلى أنه يمنع تناول الفلفل الأسود في حال المعانة من خلل في عمل الكليتين.
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