إحذروا معجون الأسنان المصنوع من الفحم... تأثيره مضرّ بالصحة!

أشار تقرير لمجلة Life Science العلمية إلى أن استخدام معجون الأسنان المصنوع من الفحم ليس الخيار الاكثر أماناً.
ونقل عن الطبيب جون بروكس وهو أستاذ في قسم علم الأورام وعلوم التشخيص في كلية طب الأسنان في جامعة ماريلاند الأميركية قوله "إننا قلقون لأن هذه المنتجات تضر الأسنان" مع الإشارة إلى أن استخدام غسول يحتوي على الفحم يشبه شطف الفم بالحجارة.
وأعرب الاختصاصي عن شعوره بالقلق من تزايد عدد الأشخاص الذين باتوا يلجؤون إلى هذا النوع من المعجون. ورد قلقه هذا إلى أن جزيئات الفحم الكاشطة تعمل على تبييض الأسنان من خلال إزالة طبقة من المينا، وهي السطح الخارجي الصلب الذي يحمي الأسنان من خطر التسوس والاصفرار.
كما حذر بروكس من استخدام غسول الفم الذي يحتوي على الفحم لأن هذه المادة تتضمن أربعة هيدروكربونات أشارت الحكومة الفدرالية الأميركية إلى أنها مواد قد تسبب الإصابة بالسرطان.
وفي السياق نفسه ذكر تقرير الموقع أن ثلث معاجين الأسنان التي تحتوي على الفحم تحتوي أيضاً على طين البنتونيت الذي قد يكون مسرطناً أيضاً.
وأعرب الاختصاصي عن شعوره بالقلق من تزايد عدد الأشخاص الذين باتوا يلجؤون إلى هذا النوع من المعجون. ورد قلقه هذا إلى أن جزيئات الفحم الكاشطة تعمل على تبييض الأسنان من خلال إزالة طبقة من المينا، وهي السطح الخارجي الصلب الذي يحمي الأسنان من خطر التسوس والاصفرار.
كما حذر بروكس من استخدام غسول الفم الذي يحتوي على الفحم لأن هذه المادة تتضمن أربعة هيدروكربونات أشارت الحكومة الفدرالية الأميركية إلى أنها مواد قد تسبب الإصابة بالسرطان.
وفي السياق نفسه ذكر تقرير الموقع أن ثلث معاجين الأسنان التي تحتوي على الفحم تحتوي أيضاً على طين البنتونيت الذي قد يكون مسرطناً أيضاً.
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